Talisca: Beşiktaş'ın büyüklüğünü gösterdik!

Beşiktaş - Lyon maçının yıldızlarından Talisca, maçın ardından açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi'nde penaltılar sonucu Lyon'a çeyrek finalde elenen Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı, siyah beyazlı takımın gücünü tüm dünyaya gösterdiklerini ve seneye daha iyi olacaklarını belirtti.

İşte Talisca'nın maç sonu açıklamaları;

''Büyük bir maç oynadık, hep beraber oynadık. Kendi kalitemizi, tempomuzu rakibe kabul ettirdik. Penaltılar piyango gibidir. Atar veya atamazsınız. Penaltılarda bunlar olabiliyor. Taraftarımızın desteği harikaydı. Ligde de, UEFA'da da şampiyon olmak isterdim. Beşiktaş forması giydiğim sürece kupaları isterim

''BİR SONRAKİNDE DAHA İLERİ GİDERİZ...''

Avrupa'da çok iyi maçlar çıkardık. Bazılarında oynadım, bazılarında oynamadım. Oynamadıklarımda da arkadaşlarım çok etkili performans gösterdi. Beşiktaş'ın büyüklüğünü bir kez daha duyurduk. Bir daha ki sefere umarım daha ileri gideriz.''