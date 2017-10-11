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Talisca Caner'e 'fişek', Caner ise Talisca'ya 'karamel' diye hitap etmeye başladı

Başkan Fikret Orman el koydu, Caner ile Talisca can ciğer kuzu sarması oldu.

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Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçtan sonra soyunma odasında birbirlerine giren Caner Erkin ve Anderson Talisca'nın başkan Fikret Orman'ın da araya girmesinden sonra can ciğer kuzu sarması oldukları ortaya çıktı.

Milli takımın İzlanda ile oynadığı maçtan sonra takıma dönen Caner'in Talisca ile bir araya gelerek baş başa konuştuğu, ardından da ikilinin kol kola dışarı çıktığı görüldü.

TALİSCA "KARAMEL" OLDU

Caner-Talisca dostluğu bununla da kalmayarak iyice pekişti. İki futbolcunun antrenman sonrası birlikte yemek yedikleri, Caner'in Talisca'ya "Karamel" diye isim taktığı öğrenildi. Talisca'nın ise Caner'e tesislerde "fişek" diye hitap etmeye başladığı belirtildi.

DHA

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