Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Talisca, Fiorentina'ya mı transfer oluyor?

Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın Roma'ya transferi gündemdeydi. Yıldız futbolcu bugün İtalya'da görüldü. Ortaya çıkan fotoğraf transfer bitti şeklinde yorumlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ta iki sezon boyunca gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takan Anderson Talisca İtalya'da görüldü.
 
Floransa'ya yakın Pisa Kulesi çevresinde dolaşan Brezilyalı yıldızın fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Talisca'nın İtalya'da bulunması transfer bitiyor şeklinde yorumlandı. 
 
Yıldız futbolcunun ismi uzun süredir Roma ile anılsa da Floransa'ya yakın bir bölgede görülmesi Fiorentina'ya mı gidiyor sorusunu da akıllara getirdi.
 
Beşiktaş opsiyonu kullanmadı
 
Beşiktaş'ta kiralık olarak 2 sezon geçiren Anderson Talisca çıktığı 80 maçta 37 gol, 14 asistlik performans sergilemişti. 
 
21 milyon Euro'ya satınalma opsiyonu olmasına rağmen Beşiktaş bu transferi gerçekleştirmedi.
 
İşte o fotoğraf...
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Silivri

Seçim Yolunda Silivri

Doğru karne tepkisine dikkat

Doğru karne tepkisine dikkat

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA