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Talisca için 50 TL

Beşiktaşlı bir taraftar, Talisca'nın bonservisinin alınması için kulübün hesabına 50 TL yatırdı

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Yaşadığı sakatlık sonrası 3 ay sonra çıktığı lig maçında harika bir gole imza atan ve Osmanlı galibiyetinde pay sahibi olan Anderson Talisca için taraftarlar seferberlik başlattı. Benfica’dan 2 yıllığına kiralanan Brezilyalı oyuncunun bonservisinin alınması için yönetime destek olmak isteyen bir taraftar kulübün banka hesabına yatırdığı 50 liranın dekontunu paylaştı. Oldukça ilgi gören 50 liralık dekontun görüntüsü diğer Siyah-beyazlı taraftarlar tarafından da paylaşıldı ve günün konusu haline geldi. (Habertürk)

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