Talisca son 10 dakika hakkında konuştu

Lyon deplasmanında Babel'in attığı golün asistini yapan Talisca, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Talisca'nın açıklamaları şöyle:

"Gol bizi rahatlattı. 80 dakika maçı tuttuk, iyi defans yaptık ama belli bir dakikadan sonra defans yapmak da yaramıyor. Bu haftaiçi iyi çalıp maça hazırlanacağız. Son 10 dakikada konstantrasyon kaybı yaşadık. Kendi evimizde taraftarımızla bu skoru lehimize çevirmek istiyoruz."