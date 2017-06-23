Aykut Kocaman yönetime raporunu sundu! 9 futbolcuya güle güle

Fenerbahçe'de önümüzdeki dönemde takımın başına geçecek olan teknik direktör Aykut Kocaman da resmi imzayı daha atmamasına rağmen kolları sıvadı ve birbiri ardına radikal kararlar alıyor. Yapılacak transferler konusunda yönetimle sürekli olarak temasta olan tecrübeli çalıştırıcı, gidecek ve kalacak oyuncular konusunda da önemli kararlar aldı.

3'Ü KESİN GİDİYOR

Kocaman yeni sezonda Emmanuel Emenike, Van der Wiel ve Miroslav Stoch’u kesinlikle takımda düşünmediğini ifade ederek kendilerine takım bulmalarını istedi.

YÖNETİM ONAY VERDİ