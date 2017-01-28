Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Kulübü Bruma için iyi bir teklif bekliyor

UEFA'nın FFP kriterleriyle boğuşan Galatasaray yönetimi, Bruma'nın maaşına zam yapamayınca menajerine 'Oyuncuya iyi bir teklif gelirse bize iletin' mesajı verdi.

  • Milliyet
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray’da yeni sözleşme ve ücretine zam isteyen Bruma konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Portekizli futbolcunun yeni sözleşmesiyle ilgili görüşmeler şubat ayına kaldı.

BRUMA İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ
 
Son oynanan 24 Erzincanspor maçında kenara gelirken direkt soyunma odasına gitmek isteyen ama teknik direktör Jan Olde Riekerink’in kolundan tutarak kulübede oturttuğu 22 yaşındaki futbolcunun bu agresifliğinin arkasında, kendisine iyileştirme yapılmamasının etkili olduğu tahmin edilmişti. Yönetim 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan genç yetenekle ilgili çarpıcı bir karar aldı. Sarı-kırmızılılar, sezon sonu masaya oturmayı planladıkları Bruma konusunda görüşmeleri öne çekti. Bruma’nın Menajeri Catio Balde aranarak, “Transfer sezonunun bitmesinin ardından görüşmeye hazırız. Bu konuda her türlü öneriye de açığız” denildi. 

BRUMA'YA TEKLİF VARSA BİZE HABER VERİN
 
Buna göre yönetim Bruma’nın sözleşmesini 2021’e kadar uzatmak istiyor. Futbolcunun 1.2 milyon euroluk ücretinin 2 milyon euroya yükseltilmesi düşünülüyor. Ancak Bruma’nın menajeri Balde ile yapılan telefon görüşmesinde, “Bruma bizim değer verdiğimiz bir oyuncu. Ancak Finansal Fair Play yüzünden 65 milyon euroluk limitimiz var. Bruma’ya zam yapsak bile bu sezona herhangi bir yansıma olmayacak. Bunun yanında siz de bize teklifler getirebilirsiniz. Bruma’yı isteyen ve bizim kabul edebileceğimiz rakamları verebilecek bir kulüp varsa görüşmeye hazırız” dedikleri öğrenildi.
 
Galatasaray ile Bruma’nın Menajeri Catio Balde arasındaki görüşmelerin önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağı belirtildi.
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Devlet, millet kenetlendi, büyük projelerin biri bitmeden diğeri başlıyor

Başbakan Yıldırım: Devlet, millet kenetlendi, büyük projelerin biri bitmeden diğeri başlıyor

Külliye'de sürpriz isim!

Külliye'de sürpriz isim!

Abdülhamid'in ABD'ye yaptığı yardım belgelendi

Abdülhamid'in ABD'ye yaptığı yardım belgelendi

Donald Trump'a benzetilen bir çöp kutusu viral oldu

Donald Trump'a benzetilen bir çöp kutusu viral oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA