Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Tayfun Korkut uzatmalarda yıkıldı

RB Leipzig, taraftarı önünde Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi. Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Bayer Leverkusen, RB Leipzig'e 1-0 mağlup oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bundesliga'nın 28. haftasında RB Leipzig, sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti. RB Leipzig, Bayer Leverkusen'i uzatmalarda attığı golle 1-0 mağlup etti.
 
Bu sonucun ardından RB Leipzig Bundesliga'da puanını 58'e çıkarırken, Bayer Leverkusen 35 puanda kaldı. Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Leverkusen 2 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.
 
Mücadelenin 88. dakikasında RB Leipzig forması giyen savunma oyuncusu Orban ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 90+4. dakikada Poulsen RB Leipzig'e galibiyeti getiren golü attı. Bayer Leverkusen'de milli oyuncumuz Ömer Toprak 90 dakika sahada görev yaptı.
 
RB Leipzig, gelecek hafta sahasında Freiburg ile karşı karşıya gelecek. Bayer Leverkusen ise sahasında Bayern Münih'i konuk edecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte Kılıçdaroğlu dönemindeki SGK'nın içler acısı hali... Erdoğan yaşadıklarını anlattı

İşte Kılıçdaroğlu dönemindeki SGK'nın içler acısı hali... Erdoğan yaşadıklarını anlattı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA