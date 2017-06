TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Anadolu Efes ve Galatasaray'ın maçlarını nerede oynayacağını açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Yunanistan'a yenilen A Milli Takım'ın oyuncularının elinden geleni yaptığını vurgulayarak," Biz yönetim olarak her koşulda kızlarımızın yanındayız." dedi.

Çeyrek finalde elenmelerinin üzücü olduğunu aktaran Türkoğlu, şöyle konuştu:

"İnsan ister istemez her mağlubiyetten sonra üzülüyor. Her zaman söylediğimiz gibi bu spor hayatının bir parçası. Kazanmak gibi kaybetmek de var. Kızlarımız grupta çok iyi oynamıştı. Çeyrek finalde çok iyi oynayan bir Yunanistan vardır karşımızda. Sıkıntı yok. Biz yönetim olarak her koşulda kızlarımızın yanındayız. Yeni bir oluşum içindeyiz. Bizim hedefimiz dünya ve Avrupa şampiyonalarının hepsine katılmaktır. Kızlara da bunu dile getirdim. Umarım kalan iki maçı da kazanırız."

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın son yıllarda Türkiye'ye büyük sevinçler yaşattığını vurgulayan Türkoğlu, yarın klasman maçında Slovakya'yı yenerek 2018 Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacaklarına inandığını aktararak, "Her maçın değeri farklıdır. Kızlarımızda bunun bilincinde. Yeni oluşumu sonununa kadar destekliyoruz. Önemli olan kızlarımızın, eylül ayında da erkek takımımızın sahadaki duruşu ve karakteridir Biz bunu görünce çok mutlu oluyoruz. Başarıyı herkes bekler. Önemli olan karakteri sahaya koyabilmek. Hem kadınlar da hem de erkeklerde jenerasyon değişikliği yaşıyoruz. Avrupa şampiyonasında kızlarımızın elinden gelenin en iyisini yaptığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "2023 hedefi için adımlar atıyoruz"

Hidayet Türkoğlu, uzun vadede önemli başarılar için adımlar atmaya başladıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni yönetim olarak bazı şeyleri gerçekten çok düşünüyoruz ve planlıyoruz. Jenerasyon değişikliği yaşıyoruz. Baktığımız zaman bizim altın jenerasyon diyebileceğimiz 2001-2002 doğumlu oyuncularımız var. Bunların süre alabileceği, kendilerini geliştirebileceği bir organizasyon yapmak üzereyiz. 2023 yılı hedefi için attığımız önemli adımlar var. Her koşulda milli takımlar olarak bütün turnuvalara katılmak istiyoruz. Erkek Milli Takımımızın ilk defa olimpiyata gitme hakkını kazanmalıyız. Bunlar değişmeyen hedeflerimizdir. 2023'e doğru planlarımızı dediğimiz jenerasyonla yapmaya başladık."

- "Beklentilerin farkındayız"

TBF Başkanı Türkoğlu, eylül ayında Türkiye'de düzenlenecek Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Milli Takım'dan beklentilerin farkında olduklarını dile getirdi.

Ay-yıldızlı ekibin bir jenerasyon değişikliği yaşadığını vurgulayan Türkoğlu, "Kadın takımımızla biraz tecrübelendik. Eylül ayında Avrupa Şampiyonası çok başka olacaktır. Evimizde olacağız. Beklentiler yükselecek. Jenerasyon değişikliğini dile de getirsek beklentilerin farkındayız. Milli Takımlar Direktörümüz Haluk Yıldırım, menajerimiz Kerem Tunçeri, başantrenörümüz Ufuk Sarıca gerçekten iyi çalışıyor. İyi de bir kadro sahaya süreceklerine inanıyoruz. Önemli olan oradaki takım ruhunu, birlikteliği sahaya yansıtmamızdır. Türk halkı böyle bir takımı her zaman desteklemiştir. O havayı oluşturmalıyız. Başarı da gelirse ülke olarak çok mutlu olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tribünde maç izlemenin zor olduğunu aktaran Türkoğlu, "Bir türlü tribünde maç seyretmeye alışamadık, diyebiliriz. Milli Takım için sahada yıllarımızı verdik. Şimdi ise Milli Takımı tribünden izlemek biraz tuhaf bir duygu. Bu işimizin bir parçası. Önemli olan burada kızlarımızla birlikte olmaktı. Eylül ayında da erkek takımımıza tribünden desteğimizi vereceğiz." şeklinde konuştu.

"Galatasaray ve Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak"

Hidayet Türkoğlu, Galatasaray ve Anadolu Efes'in gelecek sezondan itibaren maçlarını Sinan Erdem Sğor Salonu'nda yapacağını aktardı.

Göreve geldiklerinde federasyonun tesis anlamında bir sıkıntısı olduğunu fark ettiklerini vurgulayan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Güzel bir tesis yapmayı planlıyoruz. Bunu da bir lansmanla kamuoyuyla paylaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir destek veriyor. Milli takımlarımıza antrenman ve kamp imkanı olan güzel bir tesis kazandırmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte gerek Galatasaray gerekse Anadolu Efes, maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. İnşallah sıkıntısız bir süreci daha atlatmış oluruz."

"Fikstüre uyacağız"

Türkoğlu, Erkek Milli Takımı'nın eleme maçlarıyla THY Avrupa Ligi'nin fikstürünün çakışmasıyla ilgili yaşanan tartışmalara da değinerek, şunları belirtti:

"Federasyon olarak bize düşen görevi yapacağız. Daha önce de söyledim, bu Avrupa Ligi'yle FIBA arasındaki bir problem. İki kurum arasında çözülmeli. Kulüpler ve oyuncular bu konuya dahil edilmemeli. Fikstür ne olursa olsun uymaya çalışacağız. Milli Takımımızın kampı olunca, sporcularımız da gelecektir. Milli Takım ortamı çok farklıdır. O süreçte de oyuncular milli takımı sahiplenecektir. Zor ve yoğun bir süreç olacaktır. Federasyon olarak Milli Takımın başarısı için elimizden geleni yapacağız."

Türkoğlu son olarak tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Herkese iyi bayramlar diliyorum. Buraya gelerek Kadın Milli Takımımızı destekleyenlere ve televizyon karşısından dua edenlere de çok teşekkür ederim." diyerek sözlerini tamamladı.