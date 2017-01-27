TBF Nihat İziç ile yollarını ayırdı
Türkiye Basketbol Federasyonu altyapı erkek milli takımlar koordinatörü Nihat İziç'e teşekkür etti ve yollarını ayırdı.
TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "1994 yılından bu yana altyapı erkek milli takımlarımızda bir çok kategoride antrenörlük, A Milli Erkek Takımı'nda yardımcı antrenörlük ve son olarak da altyapı erkek milli takımlarımızda koordinatörlük görevi yapan Nihat İziç'e yaptığı değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Milli takımlarımızın başarılarında önemli katkısı bulunan Nihat İziç'e bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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