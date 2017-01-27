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TBF Nihat İziç ile yollarını ayırdı

Türkiye Basketbol Federasyonu altyapı erkek milli takımlar koordinatörü Nihat İziç'e teşekkür etti ve yollarını ayırdı.

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TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "1994 yılından bu yana  altyapı erkek milli takımlarımızda bir çok kategoride antrenörlük, A Milli Erkek  Takımı'nda yardımcı antrenörlük ve son olarak da altyapı erkek milli  takımlarımızda koordinatörlük görevi yapan Nihat İziç'e yaptığı değerli  katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Milli takımlarımızın başarılarında önemli  katkısı bulunan Nihat İziç'e bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."  ifadelerine yer verildi.

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