Tecrübeli teknik adam istifa etti

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da Cesare Prandelli krizi yaşandı. Ligde bir türlü istediği sonuçları alamayan ve 15 maçın ardından 12 puanla 17. sırada bulunan Prandelli'nin istifa ettiği bildirildi.

Yapılan resmi açıklamada Valencia'daki görevini bıraktığını bildiren Prandelli'nin İspanya macerası sona erdi. İspanyol basınında yönetimin verdiği sözleri yerine getirmediğini ifade eden Prandelli'nin böyle bir karar aldığı vurgulandı.

Valencia'nın başında ligde 8 maça çıkan Prandelli yalnızca 1 maçta galip gelirken 3 beraberlik 4 de yenilgi almıiştı. İspanya Kupası'nda ise çıktığı 2 maçta da Valencia kazandı.

Prandelli, Galatasaray kariyerinde ise 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi görmüştü.