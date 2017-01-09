Uruguaylı yazardan Martin Caceres değerlendirmesi

İşte çarpıcı tespitler;

Caceres, kariyeri bakımından Avrupa’nın önemli savunma oyuncuları arasında yer alıyor. 29 yaşındaki oyuncunun belki son dönemi sakatlıklarla geçse de, hâlâ önemli işlere imza atacağı kesin. Caceres hızlı ve yetenekli bir futbolcu. En büyük özelliği, 4’lü ya da 3’lü savunmanın her yerinde oynayabilmesi. Yani Uruguaylı oyuncudan sağ bek, sol bek ve stoper olarak faydalanabiliyorsunuz.

Tek handikapı agresif

Oyunu okuma becerisi yüksek olan, hava toplarında etkili olmasının yanı sıra hücumda da takımına katkı verebilecek işler yapabiliyor. Tecrübeli futbolcu, liderlik yeteneğinin olmasının yanı sıra çalışmayı seven ve son derece hırslı bir isim. Tabii bazen bu hırsı, bazı pozisyonlarda gereksiz fauller yapmasına ya da gereksiz oyundan atılmasına neden olabiliyor.

Sakatlık sıkıntı yaratmaz

Türk futbolunu Muslera sebebiyle yakından takip ettiğimiz için ne kadar mücadele gücü yüksek bir lig olduğunu biliyoruz. Caceres de karakteri itibariyle bu lige rahatlıkla uyum sağlayacaktır. Şu an bir sıkıntısı bulunmuyor ve bunun onun için sorun oluştaracağını sanmıyorum. Tek sıkıntı, son resmi maçına bir sene önce çıkan Caceres’in, maç kondisyonu eksikliğinin olması. Bu da oynadıkça düzelecek bir durum.