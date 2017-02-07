Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Terim açıkladı, resmen başladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilk kez düzenlenen Sportif Direktörlük Sertifika Programı'nın 2. modülü başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TFF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Limak Eurasia Luxury Hotel'de düzenlenen programın açılışında konuşan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, kulüplerde çalıştığı dönemlerdeki deneyimlerini anlatarak, teknik direktör-yönetici ilişkileri ve Türkiye'deki profesyonel yönetici modelleriyle ilgili örnekler verdi.

Fatih Terim: "Profesyonel futbol yöneticilerine büyük ihtiyaç var"

Avrupa'da sportif direktörlük kavramının oturduğunu ifade eden Terim, Türkiye'de de profesyonel futbol yöneticiliğinin görev ve yetkileri tanımlanmış bir şekilde yerleşmesi gerektiğini belirtti.

Futbolun geldiği noktada geniş yetkilerle donatılmış profesyonel yöneticilerin önemli rol üstlendiğini kaydeden Terim, programın bu açıdan büyük önem taşıdığına ve amaçlarının bu görevler için her açıdan donanımlı insanlar yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Program ile iyi bir futbol yöneticisinin tanımını oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Fatih Terim, hem futbolun içinden gelenlerin, hem de akademik eğitimlilerin profesyonel yönetici olarak futbolun içinde yer alabileceğine dikkati çekti.

Fatih Terim'in ardından TFF Milli Takımlar Analiz Departmanı Sorumlusu Dr. Metin Çakıroğlu, "Scouting Organizasyonu ve Teknoloji Kullanımı" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Toplam 25 katılımcının yer aldığı Sportif Direktörlük Sertifika Programı'nın 2. modülü 9 Şubat'ta sona erecek.

AA

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz

Şehit annesinden hudut kartallarına nazar boncuklu atkı

Şehit annesinden hudut kartallarına nazar boncuklu atkı

Diriliş Ertuğrul'da beklenmeyen ayrılık!

Diriliş Ertuğrul'da beklenmeyen ayrılık!

Hayranlık uyandıran kuş yuvaları

Hayranlık uyandıran kuş yuvaları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA