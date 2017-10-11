TFF, Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı’nı primle ödüllendirecek

Ampute Futbol Milli Takımı’na Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nin kapılarını sonuna kadar açan ve Avrupa Şampiyonası boyunca tam destek veren Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ay-yıldızlı sporcular ve teknik heyete elde edilen tarihi başarı için özel prim dağıtmayı planladığı öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in bu konuda yönetim kurulunun desteğini aldığı ifade edildi.

Milli Takım’la buluşacak

Prim kararı ilk yönetim kurulu toplantısında resmiyet kazanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun “Türkiye Futbol Oynuyor” projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Turkcell ana sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bugün bir araya gelecek.

Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takım teknik heyet ve sporcularının yanı sıra TFF Yönetim Kurulu üyelerinin de katılacağı Beykoz-Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde saat 14.00’te gerçekleşecek buluşma basın mensuplarına açık olacak.

EAFF’den TFF’ye teşekkür

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Başkanı Mateusz Widlak ve EAFF Genel Sekreteri Simon Baker, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’ndan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) teşekkür etti.

Widlak ve Baker’in TFF’nin garantörlüğü ile başlayan şampiyona süreci sonucunda unutulmaz bir organizasyon gerçekleştirildiğini vurgulayarak TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF Engelli Federasyonları’ndan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu’na teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

İki yöneticinin, ampute futbolunun gelişimi, UEFA ilişkileri ve ampute futbolun paralimpik olması konusunda TFF’nin öncü rol almasının öneminden bahsettiği aktarıldı.

‘İnandık ve kazandık’

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası’nın finalinde İngiltere’yi 2-1 yenerek tarihinde ilk kez kupayı kazanan Türk Milli Takımı’nın teknik direktörü Uğur Özcan tarihi başarıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Özcan, göreve geldikten sonraki ilk şampiyonasında kupa kaldırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, “Bu, bir ekip işi. Ekipten biri tökezlerse orada çöküntü olur. Bu başarıya takım halinde imza attık. Türk halkının duasıyla şampiyon olduk” dedi.

Desteklere teşekkür

“Başarıdaki en önemli faktör inanmaktır” diyen Özcan şöyle devam etti: “Biz zaten yola inanan arkadaşlarla çıktık. Hepimiz inandık ve kupayı kazandık. Allah’a şükür hepsi inandı ve bunu başardık. Kupayı 45 bin seyircinin önünde kaldırmak da ayrı bir duygu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’a, tesislerini açtığı için Türkiye Futbol Federasyonu’na teşekkür ederim. Türk halkına ise desteklerinden ötürü ayrıca minnettarız.”

‘Kıyaslamak yanlış’

Milli Futbol Takımı ile kıyaslanmalarını doğru bulmadığını belirten Özcan “A Milli Futbol Takımı ile kıyaslanmamızı doğru bulmuyorum. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Futbolda başarısızlık olacaktır tabii ki. Her zaman kazanamazsınız” dedi.

Özcan, primin gündeme getirilmesine ilişkin ise “Biz hiçbir zaman bir beklenti içinde olmadık. Bizim gururumuz Türk bayrağımızdır. Hiçbir şey milli gururun önüne geçemez” diye konuştu.

TURKCELL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İSMAİL BÜTÜN: ‘Her şeyin en iyisini hak ediyorlar’

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası’nın finalinde İngiltere’yi yenen milli takımın her zaman yanında olacaklarını söyledi. Final maçı sonrası Ampute Milli Takımı’na 200 bin lira tutarındaki ödülü veren Bütün, Ampute Milli Takımı’nın yüreğiyle oynayarak Avrupa şampiyonluğunu Türkiye’ye hediye ettiğini belirterek şöyle devam etti:

‘Gönülleri kazandılar’

“Bu çocuklar, hem oynadıkları oyun hem azimleri hem de Türkiye sevgileriyle kalplerimizi fethetti. Biz Turkcell olarak, Türk sporu adına onlara ve tüm engelli sporcularımıza destek olduk. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında olmaları için onların yanında, onlarla birlikte yürümekten büyük bir onur duyuyoruz. Biliyoruz ki aslında Avrupa şampiyonu olup, bayrağımızı gönderin en üstüne çekmek onlar için ödüllerin en büyüğü. Ampute Milli Takımı’mız her şeyin en iyisini hak ediyor. Şampiyonluklar gelir ve geçer ama Ampute Milli Takımı’mızın gönüllerimizdeki yeri hiçbir zaman kaybolmaz.”

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK: ‘Sahaya yüreklerini koydular’

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ampute Futbol Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonu olmasının kendilerini gururlandırdığını ve takımın Türkiye’ye muhteşem bir gece yaşattığını ifade etti.

Futbolcuların sahaya yüreğini koyduğunu vurgulayan Bak, “Çok güzel bir atmosferdi. Onların şampiyonluğu, herkesi duygulandırdı. Bütün milletimiz, ülkemiz, vatandaşlarımız kenetlendi. Onları yürekten kutluyorum. Aslan yürekli sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyorum. Gururumuz oldular, yolları açık olsun. Bize muhteşem bir gece yaşattılar ve destan yazdılar” diye konuştu.

Başarıları dünyada yankılandı

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası’nın finalinde İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olan Türkiye Milli Takımı’nın başarısı dünyada yankılandı. Sosyal medya hesabından ampute futbolcuların mücadelesi, tribünleri dolduran taraftarlar ve kupa sevincinin yer aldığı fotoğraflardan kolaj yapan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), “Ev sahibi Türkiye’nin İngiltere’yi yendiği maçı 40 bin taraftar izledi. İnanılmaz sporculara olağanüstü destek” ifadelerini kullandı.

- Dünyanın önde gelen medya organlarından biri olan ESPN, maç sonrası büyük sevinç yaşayan milli futbolcuların fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı ve “Türkiye, uzatma dakikalarında attığı golle şampiyon oldu. Sporu bu yüzden seviyoruz” yorumunu yaptı.

- ABD merkezli spor sitesi Bleacher Report ise milli futbolcuların sevincini yansıtan fotoğrafları paylaştığı sosyal medya hesabında, “Avrupa Ampute Şampiyonluğu’nu kazanmak böyle hissettirir” yazarken, paylaşımına Türk bayrağı ve kalp emojileri ekledi.

Millilere destek yağıyor

Federasyon, belediyeler, siyaset, sanat ve iş dünyasından birçok kişi Türkiye Ampute Milli Takımı’na destek açıklamasında bulundu. Oyuncu ve şarkıcılar tarafından sosyal medyada tebrik yağmuruna tutulan milli takıma, Demet Akalın ve Haluk Levent ise maddi yardımda bulundu.

Anadolu Halk ve Barış Platformu’nun (AHBAP) kurucusu Haluk Levent “AHBAP olarak milli takım oyuncularının, varsa çocuklarına, prim olarak bir yıllık burs vermeye karar verdik. Elimizden bu kadar geliyor” diyerek destek oldu. Takımın fotoğrafını paylaşan Akalın, “Helal çocuklar... Kabul olursa bir 20 bin TL prim de, aslanlara tüm beni takip eden güzel canlar adına gitsin” notunu yazdı.

TESK: 80 milyonun göğsünü kabarttılar

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı’nın Avrupa şampiyonluğu dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Birlik ve beraberlik için bu tarz başarılara her zaman ihtiyaç olduğuna işaret eden Palandöken, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı 80 milyonun göğsünü kabarttı. İngiltere’yi 2-1 yenerek Avrupa şampiyonu olan takımımızı ve emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Birlik ve beraberlik adına ülke olarak bu tür başarılara her zaman ihtiyacımız var. 80 milyonu mutlu eden, sevince boğan ve unutulmaz bir başarıya imza atarak ülkemizin gurur kaynağı olan ay yıldızlı Türkiye Milli Ampute Futbol Takımımızı tebrik ediyor, esnaf ve sanatkar camiası olarak tarihe geçen ve ülkemize büyük gurur yaşatan takımımızın başarılarının daim olmasını dileyerek, yürekten teşekkür ediyorum.”

Senaryo gerçek oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’nın reklam filmi, Ampute Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası final maçında gerçek oldu. Ampute Milli Takımı’nın, İngiltere’yi 2-1 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştığı final maçı, vakfın 2 yıl önce çektiği reklam filminde canlandırılmıştı. Takım kaptanı gazi Osman Çakmak’ın son dakika golünü atması ve şampiyonluk kupasını kazandırması üzerine senaryolaştırılan film, İngiltere maçının final müsabakasında saniye saniye yaşandı.

Gökçek’ten 200 bin TL

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan’ı Melih Gökçek yaptığı açıklamada, “A Milli Futbol takımının başarısızlığının ardından, Ampute Milli Takımı’nın yüzümüzü güldürdü. Bu gençlere sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. Milli takım forması giyen her oyuncuya 200 bin TL prim vereceğiz. Futbolcu transferlerine harcanan paralardan sonra, bizim verdiğimiz prim bir şey değil” dedi.