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TFF ile Fatih Terim arasındaki tazminat konusu yine alevlendi

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, TFF'ye tazminatı için ikinci kez ihtar çektiği ortaya çıktı.

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Habertürk Spor'dan Meriç Müldür'ün haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasındaki tazminat krizinde 2. perde başladı. 

Federasyon yönetiminin 26 Temmuz tarihinde A Milli Takım’daki görevine son verdiği Terim, 1 yıllık maaşının karşılığı olan 3.5 milyon Euro için ikinci ihtarnameyi gönderdi, paranın ödenmesini bir kez daha talep etti. 

TFF yönetiminin ise eski Türkiye Futbol Direktörü Terim’e tazminat ya da bir yıllık maaşını ödeme gibi bir niyeti yok. Federasyon içinde “Mahkeme yoluna giderse gitsin” düşüncesi hakim.Terim’in mahkeme yoluna başvurması durumunda alacağını tazmin etme ihtimali bulunuyor.

İLK İHTARNAMEYİ EYLÜL AYINDA ÇEKMİŞTİ

Terim, Futbol Federasyonu’na konuyla ilgili ilk ihtarnameyi ise eylül ayında çekmişti. Bitime 16 ay kala görevine son verilen tecrübeli hoca sözleşmeye göre kalan alacaklarını talep etseydi 4.66 milyon Euro almaya hak kazanacaktı.1 yıllık alacağı için ihtar çeken Terim, 3.5 milyon Euro, yani 15 milyon TL istiyor.

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