TFF'den Fenerbahçe'yi kızdıran hareket!

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor-Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyada bir olay daha gündem oldu.

Bursaspor - Fenerbahçe maçı Volkan Demirel'in ilk yarıda koruduğu kale arkasından sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 19:03'te başladı.

TFF'nin sitesinde maçın başlama saati 19:03 olarak yer aldı. Beşiktaş'ın kuruluş yıl dönümü olan 1903'ün maç saati olarak TFF'nin sitesinde yer alması Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyada tepkisini çekti.

Bu arada TFF'nin sitesinde daha önce benzer uygulamanın yapıldığı ortaya çıktı. Galatasaray - Trabzonspor maçı daha önce 19:04 olarak TFF sitesinde yer almıştı.