Thomas Heurtel, resmen Barcelona'da
İki sezondur Anadolu Efes forması giyen Fransız basketbolcu, İspanyol ekibiyle 2 yıllığına anlaştı.
Son iki sezondur Anadolu Efes'te oynayan Fransız basketbolcu Thomas Heurtel, İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla 2 yıllığına anlaşmaya vardı.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Heurtel ile 2019 sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı, sözleşmenin ise oyuncu sağlık kontrolünden geçirildikten sonra imzalanacağı kaydedildi.
Heurtel, Anadolu Efes formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda 35 maça çıkıp 12,7 sayı, 5,6 asist ve 1,7 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
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