THY Euroleague'de 16. haftada Türk derbisi

Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde, yarın ve 6 Ocak Cuma günü yapılacak 8 karşılaşmayla normal sezonda ikinci yarı başlayacak.

Organizasyonun ilk yarısında 7 maçtan galip ayrılan Anadolu Efes, haftanın ilk maçında yarın Galatasaray Odeabank'ı konuk edecek. Abdi İpekçi Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Lacivert-beyazlı ekip, ligde aldığı 4 galibiyetle son sırada yer alan Galatasaray Odeabank'ı ilk maçta 86-76 mağlup etmişti.

THY Avrupa Ligi'nin ilk yarısını 8 galibiyetle tamamlayan Darüşşafaka Doğuş ise yarın İsrail ekibi Maccabi FOX'a konuk olacak. Menora Mivtachim Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.05'te başlayacak. İki ekip arasında İstanbul'da yapılan ilk karşılaşmayı Darüşşafaka Doğuş 86-84 kazanmıştı.

Ligin ilk devresinde rakiplerine 9 kez üstünlük kuran Fenerbahçe, 6 Ocak Cuma günü İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, saat 20.45'te oynanacak maçta rakibini Ülker Sports Arena'da ağırlayacak. İtalya'da oynanan ilk karşılaşma Fenerbahçe'nin 79-70 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

- Program

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.30 Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank

22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Barcelona Lassa (İspanya)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Darüşşafaka Doğuş

23.00 Baskonia (İspanya) - UNICS Kazan (Rusya)

6 Ocak Cuma:

20.45 Fenerbahçe - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

23.00 Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

Türk derbisi oynanacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Türk takımlarından Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank yarın karşı karşıya gelecek.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, LigTV 2'den naklen yayınlanacak.

Ligde çıktığı maçlardan 7 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes 9. sırada yer alırken, 4 maçını kazanıp, 11'ini kaybeden Galatasaray Odeabank ise averajla 16. ve son sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 86-76'lık skorla kazandı.

Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank arasında Avrupa kupalarında geride kalan 3 maçın 2'si lacivert-beyazlıların, biri de sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı.