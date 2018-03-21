Tite, Talisca'yı Avrupalı savunmaların kilidini açmak için düşünüyormuş

Brezilya Milli Takımı’na çağrılan Beşiktaşlı Talisca, Cuma günü ülkesinin Rusya ile yapacağı maçta sahaya çıkacak. Dünya Kupası kadrosunda olup olmayacağı henüz belli olmayan 23 yaşındaki oyuncunun hazırlık karşılaşmalarında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.

Dünya Kupası’nın garantisi yok

Tite’nin futbolcuyu kadroya alarak neyi amaçlamış olabileceği Brezilyalılarca analiz edildi. Öncelikle oyuncunun Rusya ve Almanya maçlarının kadrosuna alınmasının Dünya Kupası’na da otomatik katılacağı anlamına gelip gelmediği sorgulandı, buna ‘hayır’ yanıtı verildi.

Tite’nin Neymar eksikliği planı

Neymar’ın sakatlık durumuna bağlı olarak Brezilya Milli Takımı’nda yer bulduğu değerlendirmesi yapıldı. PSG’nin yıldız futbolcusuyla Beşiktaşlı oyuncunun yeteneklerinin karşılaştırılmadığı vurgulandı. Ancak sorun o ki Tite olası bir Neymar yokluğunda ne yapacağına dair de planlar yapıyormuş.

Avrupalı savunmaların kilidini açacak

Buna göre yıldız isminden yoksun çıkacağı maçlarda sağlam defansıyla ünlü, güçlü Avrupa ekiplerin savunmalarını açamama kaygısı yaşıyormuş. Bu noktada Talisca’dan yararlanmak isteyebilirmiş. Tite bu noktada, Talisca’nın pas becerisi, uzaktan şut kabiliyeti, farklı pozisyonlarda oynayabilme becerisi, yaratıcılık ve kendine güveniyle bu noktada işe yarayabileceğini göz önünde bulunduruyor.

Coutinho ile bloklar arasında

Talisca’nın rakip takımın blokları arasındaki açıcı özelliğine de dikkat çekildi. Bloklar arasında akıcılığı sağlayacağı belirtilen futbolcunun, Coutinho ile birlikte bu anlamda bir görev üstlenebileceğine dikkat çekildi. Olağanüstü yetenekli ve hızlı olmaması Beşiktaşlı futbolcunun dezavantajları olarak gösterildi.

Bayern maçındaki hareketlerin analizi

Bayern Münih maçında Talisca’nın oyun içinde pozisyonunu değiştirdiğinin altı çizildi. Alman ekibinin iki savunma hattı arasında oyunu açma girişiminde bulunduğu, sürekli dikine paslar denediği belirtildi. Bayern karşısında bu girişimlerinin ciddi bir tehdit oluşturmadığı ancak Brezilya’da bu yönde hareketlerinin oyuncu yapısına bağlı olarak sonuç vermesinin daha kolay olacağı, bunun da Cuma günkü Rusya maçında ortaya çıkacağı kaydedildi. (Skorer)