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Tolga Ciğerci Stuttgart yolunda

Galatasaray'da yönetimin elden çıkartmaya çalıştığı Tolga Ciğerci ile Alman ekibi Stuttgart'ın ilgilendiği bilgisi kulübe ulaştı.

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Galatasaray'da yönetimin elden çıkartmaya çalıştığı Tolga Ciğerci’ye Almanya’dan talip var. Menacerler vasıtasıyla Stuttgart’ın gurbetçi futbolcuyla ilgilendiği bilgisi kulübe ulaştı. Bundesliga ekibinden resmi teklif bekleniyor.

Galatasaray’ın planı, 2 milyon Euro yıllık garanti ücreti olan Tolga Ciğerci’yi 2-3 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle göndermek.

(Fanatik) 

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