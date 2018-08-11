Tolga Ciğerci Stuttgart yolunda
Galatasaray'da yönetimin elden çıkartmaya çalıştığı Tolga Ciğerci ile Alman ekibi Stuttgart'ın ilgilendiği bilgisi kulübe ulaştı.
Galatasaray'da yönetimin elden çıkartmaya çalıştığı Tolga Ciğerci’ye Almanya’dan talip var. Menacerler vasıtasıyla Stuttgart’ın gurbetçi futbolcuyla ilgilendiği bilgisi kulübe ulaştı. Bundesliga ekibinden resmi teklif bekleniyor.
Galatasaray’ın planı, 2 milyon Euro yıllık garanti ücreti olan Tolga Ciğerci’yi 2-3 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle göndermek.
(Fanatik)
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