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Tolgay Arslan, Ampute Milli Takımımızın tarihi zaferinin taktik tahtasını paylaştı

Vodafone Park'ta oynanan EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçı sonrasında Ampute Milli Takımımızın soyunma odasındaki taktik tahtası dikkatlerden kaçmadı.

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Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Tolgay Arslan, Amput Milli Takımı’nın soyunma odasındaki taktik tahtasını paylaştı.

Vodafone Park’ta İngiltere ile oynadıkları final maçını kazanan Ampute Milli Futbol Takımımız, Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Siyah beyazlıların futbolcusu Tolgay Arslan ise maç sonrası Ampute Milli Futbol Takımımızın taktik tahtasında yazanları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Tahtanın sol üst köşesinde “Ayak bir ama yürek tek. Allah hepinizden razı olsun” notunun yazılığı olduğu görüldü.

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