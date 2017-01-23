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Tolgay Arslan, Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Açıkladı...

Beşiktaş forması giyen Tolgay Arslan, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Tolgay Arslan ayrılabileceğinin de sinyallerini verdi.

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Beşiktaş forması giyen Tolgay Arslan, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması sonrası kısa bir açıklama yaptı.
 
Tolgay Arslan transfer söylentileri hakkında da konuşurken, mutlu olduğunu ancak teklif gelmesi halinde ayrılabileceğini de söyledi.
 
İşte Tolgay Arslan'ın maç sonunda yaptığı açıklamalar...
 
''Transfer açık. Her şey olabilir. Kalacak mıyım, gidecek miyim? Gitme niyetim yok, burada çok mutluyum. Transferle ben ilgilenmiyorum. Menajerim ilgileniyor. Trabzonspor'u ben de duydum. Bana teklif gelmedi. Konuşmak istemiyorum. Kulübümün yararına olacaksa ve kulübüm de teklifi önüme getirirse düşünürüm.''

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