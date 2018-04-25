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Tolgay Arslan: Konuşursam ceza gelir

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, tatil edilen derbi kararıyla ilgili yöneltilen soruya, 'Konuşursam bana da ceza gelir' yanıtını verdi.

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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, tatil edilen derbi kararıyla ilgili yöneltilen soruya, "Konuşursam bana da ceza gelir" yanıtını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi (TFF), Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Açıklama sonrası Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'nde bekleyen basın mensupları, antrenman için tesislere giren futbolculara mikrofon uzattı. Mustafa Pektemek ve Oğuzhan Özyakup kararla ilgili yöneltilen sorulara yanıt vermezken, Tolgay, "Konuşursam bana da ceza gelir" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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