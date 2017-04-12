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Trabzonspor Tolgay Arslan'ın işini bitirdi

Daha önce Tolgay Arslan için Beşiktaş'la dirsek teması halinde olan Trabzonspor, bu sefer tecrübeli orta sahanın işini bitirdi.

  • Sabah
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Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna katmayı çok istediği ancak transferini son anda gerçekleştiremediği Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan ile ilgili girişimleri hala sürüyor. Bordo-mavili yöneticiler, son olarak geçtiğimiz hafta sonu oynanan Beşiktaş maçı öncesinde siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya geldi. Geçmişte yapılan temaslarda mesafe kat eden iki kulübün sezon sonunda transferin gerçekleşmesi için el sıkıştığı iddia edildi.

TOLGAY TOPU BEŞİKTAŞ'A ATIYOR

Tolgay'ın da bu transfere sıcak baktığı ve "Kulübüm onay verdikten sonra ben hazırım. Trabzonspor da büyük bir camia" dediği öğrenildi. Siyah beyazlı takımda fazla şans bulamayan ve ayrılmayı kafasına koyan Tolgay Arslan'a hatırlanacağı gibi Galatasaray da talip olmuştu.

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