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Tomas Necid Bursaspor'a geri dönüyor

Bursaspor yönetimi, Aybaba’nın yeni sezon yapılanmasında kadroda düşünmediği ve takımdan ayrı çalışan golcü oyuncu Tomas Necid için yeniden takıma dahil edilmesi önerisinde bulundu. Tecrübeli çalıştırıcının da bu öneriye sıcak baktığı, kararını bugün vereceği öğrenildi.

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Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan yeşil-beyazlılarda, kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor. Taraftarların merakla beklediği forvet mevkii için çalışmalarını sürdüren ancak halen bir adım atamayan yeşil-beyazlı yönetim, takımdan ayrı çalışan Tomas Necid için Aybaba'ya istekte bulundu. 

Aybaba sıcak baktı 

Deneyimli teknik adamın yeni sezon kadro yapılanmasında şans vermeyeceğini açıkladığı golcü oyuncu Necid, Afyonkarahisar’da yapılan kampa götürülmemişti. Yeşil-beyazlı idarecilerin İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Necid’in yeniden takıma dahil edilmesi için Aybaba ile görüştüğü bildirildi. Fenerbahçe maçı öncesi elinde Stancu dışında forvet oyuncusu bulunmayan tecrübeli çalıştırıcının da bu öneriye sıcak baktığı, kararını gün içerisinde vereceği öğrenildi. 

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