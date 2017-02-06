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Tosic'i bekleyen büyük tehlike!

Beşiktaş-F.Bahçe maçında kırmızı kart gören Tosic'in başkasına ait akreditasyon kartıyla ikinci yarıyı saha kenarında takip ettiği öne sürüldü.

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Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusko Tosic'in ikinci yarıda tekrar soyunma odası tünelinde maçı izlediğine dair fotoğraflar ortaya çıktı.
 
Dusko Tosic'in başkasına ait akreditasyon kartıyla soyunma odası tünelinde yer aldığı ve bu şekilde maçı seyrettiği kaydedildi. Kırmızı kart gören bir oyuncu olarak saha kenarında olmaması gereken Tosic'in ceza alması gündeme geldi.
 
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 47. maddesinin 1. fıkrasında, "Hak sahibi olmadığı halde başkalarına ait lisans, akreditasyon kartı ve sair uygunluk belgelerini kullanarak TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışan veya bu eyleme herhangi bir şekilde iştirak eden (a) Futbolculara 8 ila 24 müsabakadan men cezası verilir." ifadeleri yer aldı.

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