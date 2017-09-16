Tottenham Cenk Tosun'a hayran kaldı

Siyah-Beyazlı formayla son yıllarda ortaya koyduğu istikrarlı performansla Beşiktaş’ın Süper Lig’de elde ettiği üst üste 2 şampiyonluğa direkt katkı sağlayan Cenk Tosun, Avrupa’da da adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’ya attığı gol, ödül alan 26 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi’ne bu dönem de damga vurdu. Kara Kartal’ın Kupa 1’de G Grubu ilk maçında Porto’yla oynadığı mücadelede, Mavi- Beyazlılar’ın dünyaca ünlü kalecisi İker Casillas’ı tam 32 metreden yaptığı vuruşla avlamayı başaran Tosun, karşılaşmayı Dragao Stadı’nda takip eden Tottenham temsilcilerini kendisine hayran bıraktı.

Önceden belirledikleri listede Beşiktaş’tan sadece Anderson Talisca ve Oğuzhan Özyakup yer alan scouting ekibinin, muhteşem performansı sonrasında Cenk’i de takibe aldığı öğrenildi.

Konuşulan rakam 20 milyon Euro

Transfer döneminin son haftasında Crystal Palace ve Newcastle United’ın teklifte bulunduğu Cenk Tosun, öneriler, Beşiktaş Yönetimi’nin istediği seviyede olmadığı için takımda kalmıştı. 13 milyon Euro’luk (52 milyon TL) teklifi geri çevrilen Crystal Palace’ın, Ocak ayındaki ara transfer döneminde tekrar Kartal’ın kapısını çalacağı konuşulurken Tottenham’ın, yıldız isim için Beşiktaş Yönetimi’nin istediği 20 milyon Euro’luk (80 milyon TL) maliyeti karşılayabileceği bildirildi.