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Tottenham, Fenerbahçe'nin istediği Janssen'i zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor

İngiliz basınının iddiasına göre Fenerbahçe ile Tottenham, Vincent Janssen'in kiralanması için görüşüyor.

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Geçen sezon Premier League ekibi Tottenham'dan kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen, fakat sakatlıkları sebebi ile beklenen etkiyi yapamayan Vincent Janssen, bir kez daha sarı lacivertli ekibe kiralanabilir.

Sky Sports'un haberine göre Tottenham ile Fenerbahçe, Hollandalı santrforun kiralanması için görüşme halinde. İngiliz ekibinin planları arasında olmayan, ve takımın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sezon öncesi kampında yer almayan Janssen'i iddiaya göre Tottenham "zorunlu satın alma opsiyonu" ile kiralamak istiyor.

2016 yazında 18.8 milyon Sterlin karşılığında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'dan Premier Lig'e transfer olan oyuncu, geçen sezon kiralandığı Fenerbahçe'de 18 maçta forma giyip, 5 gol 4 asistlik performans ortaya koymuştu.

(Ntvspor)

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