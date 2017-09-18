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Tottenham taraftarları Janssen'i geri istiyor

Dün akşam Alanyaspor maçında oynadığı futbolla göz dolduran Vincent Janssen, Tottenham taraftarlarının da dikkatini çekti.

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Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelede sarı lacivertli formayla ilk golünü atan Janssen, İngiltere'de de gündem oldu. Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda A. Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı lacivertli ekibin yeni transferi Janssen ilk golünü 16. dakikada atarken Daily Mail bunu haber olarak duyurdu ve eski kulübü Tottenham taraftarları da bu golü konuştu.

Tottenham'da forma şansı bulamayan ve taraftarların gol konusunda çok eleştirdiği Janssen attığı golle İngiliz taraftarları şaşırtırken birçok da övgü aldı.
 
İşte o yorumlardan bazıları;
 
 'Böyle devam et Vincent, belki Spurs'ta kendine yer bulabilirsin'
 
'Janssen için çok mutlu oldum, Umarım gelecek sezon daha güçlü geri döner.'
 
'Vincent Janssen ne zaman isterse o zaman gol atar'
 
'Devam et Janssen! Golün için tebrikler'
 
'O tam bir gol makinesi!'
 
'Spurs'un umutsuzca bir gole muhtaç kaldığı günün ardından Vincent Janssen gol attı. Acımaz dünya.'
 
'Onu geri getirin!'
 
(Skorer)

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