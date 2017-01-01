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Tottenham'dan gol şov!

İngiltere Premier Lig'de Tottenham deplasmanda Watford'u 4-1 mağlup etti. İşte Watford - Totenham maçından detaylar...

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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Watford sahasında Tottenham'ı konuk etti. Tottenham maçtan 4-1 galibiyetle ayrıldı.

Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 27 ve 33'te Harry Kane, 41 ve 46'da Dele Alli kaydetti. Watfor'un tek golü ise 90. dakikada Younes Kaboul'dan geldi.

Bu sonucun ardından Tottenham puanını 39'a yükseltti. Watford ise 22 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Tottenham kendi sahasında Chelsea ile karşılaşacak. Watford ise Stoke City deplasmanına konuk olacak.

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