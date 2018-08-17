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TPFD'den Gomis'e 'Altın Top' ödülü

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Galatasaray formasıyla 29 gol atarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis'e, 'Altın Top' ödülü verdi.

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TPFD'den yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde  gerçekleştirilen ödül takdimine dernek başkanı Hakan Ünsal, başkan yardımcısı  Faruk Atalay, Galatasaray Yardımcı Antrenörü ve derneğin yönetim kurulu üyesi  Ümit Davala'nın da hazır bulunduğu aktarıldı.

 33 yaşındaki Fransız futbolcu, geçen sezon 29 kez fileleri  havalandırarak, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu  unvanını almıştı.

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