Trabzon’da Caulker iddiası

ŞU ana kadar Amiri, Hosseini ve Toure’yi kadrosuna katan Trabzonspor için Ada basını flaş bir iddia ortaya attı. Mirror gazetesi, Bordo-Mavililer’in, Dundee forması giyen stoper Steven Caulker için görüşmelere başladığını öne sürdü. Trabzonspor yönetiminin 27 yaşındaki İngiliz oyuncu için İskoç kulübüne cazip bir teklif sunduğu belirtilirken, G.Rangers ve Leeds’in de Caulker’la ilgilendiği ifade edildi. Bordo-Mavililer’in iki kulübe göre şimdilik bir adım daha önde olduğu belirtildi.