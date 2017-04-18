Trabzonspor, Zoran Tosic'in işini bitirmek için gün sayıyor

Trabzonspor bir yandan ligde 3.'lük hesapları yaparken diğer taraftan gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Bordo- Mavili yönetim teknik direktör Ersun Yanal'la yaptığı durum değerlendirmesinde listedeki isimleri belirlemeye çalışırken Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Zoran Tosic favori adaylar arasına girdi.

Manchester United geçmişi de olan Sırp futbolcunun orta sahanın sağ ve sol kanadında oynayacak özelliklere sahip olması bu transferi cazip kılıyor. Ayrıca Zoran Tosic'e sözleşmesi sezon sonunda biteceği için her hangi bir bonservis bedeli de ödenmeyecek.

RUSYA'DA MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Trabzonspor Yönetimi'nin 29 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüşmek için Rusya'ya bir yetkiliyi en kısa zamanda göndereceği öğrenildi. Yıldız oyuncunun menajeriyle şartları görüşecek olan yönetim eğer rakamda anlaşma sağlarsa Zoran yeni sezonun ilk transferi olacak. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Sırp oyuncunun maçlarını birkaç kez kasetten seyrederek hayran kaldığı ve yönetime, "Eğer bize gelirse büyük işler yapar. Tam aradığım isim" dediği belirlendi.

TAKIMININ BANKO İSMİ

CSKA Moskova'da 7. sezonunu geçiriyor. Bu sezon 24 karşılaşmanın 21'inde ilk 11'de oynarken 1 kez de fileleri sarsmayı başardı.