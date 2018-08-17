Trabzonspor: 3 Sivasspor: 1
Spor Toto Süper Lig'in ikinci hafta açılış maçında Trabzonspor, Sivasspor'u 3-1 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında Trabzonspor evinde Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.
Maça hızlı başlayan Trabzonspor 7. dakikada Olcay Şahan ile 1-0 öne geçerken Rodallega'nın attığı 2 golle skoru 3-0'a getirdi. İlk yarının son dakikalarında Sivasspor'un tek golü Douglas'tan geldi.
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