Trabzonspor Abdülkadir Ömür’e 250 bin TL maaş ödeyecek

Bordo-Mavili ekip, Gençlerbirliği karşısında ikinci yarının başında oyuna dahil olan ve yeteneği ile herkesi kendine hayran bırakan Abdülkadir Ömür’ün sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Medical Park Stadyumu’nda yapılan imza törenine Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Abdülkadir Ömür ve ailesi katıldı. Törende konuşan Ahmet Çubukçu, önce Yusuf Yazıcı’yı daha sonra Abdülkadir’i, Türk futboluna kazandırdıklarını belirtti. Altyapıya büyük bir önem verdiklerini vurgulayan Çubukçu, “Hem Yusuf hem de Abdülkadir altyapıdaki diğer oyuncularımıza ışık olacaklardır. Onlar da “Bir gün ben de Trabzonspor’da oynayacağım” düşüncesiyle kendilerini geliştirecek ve hedeflerini buna göre belirleyecektir. Gelecekte altyapıdaki gençlerimizden daha nicelerini Türk futboluna kazandıracağız” dedi.

‘Trabzonspor’a gönülden bağlıyım’

Trabzonspor’un bir parçası olmaktan gurur duyduğunu dile getiren 18 yaşındaki futbolcu ise “Başkanımıza, Asbaşkanımıza, yönetimimize, hocamıza, teknik heyetimize ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben Trabzonspor’a gönülden bağlıyım. Burada çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Gururluyum, mutluyum, gelecekten de umutluyum. Taraftarımız da bizim yanımızda olsun, takımlarına güvensin. İnşallah hep beraber güzel günler göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Ne kadar kazanacak?

Genç yıldızın sözleşmesindeki maddi detaylar paylaşılmazken, 18 yaşındaki futbolcu ile Yusuf Yazıcı’nın şartlarında anlaşıldığı öğrenildi. Abdülkadir buna göre yıllık 250 bin TL ve maç başı ücret alacak. Bordo-Mavililer, öte yandan 18 yaşındaki futbolcuya Trabzon’dan bir tane ev hediye edecek.

(Fanatik)