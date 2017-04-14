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Trabzonspor açıkladı! 'CAS F.Bahçe'nin başvurusunu reddetti

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, Fenerbahçe'nin Trabzonspor hakkında yaptığı şikayetin UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu ile UEFA Temyiz Kurulu'ndan sonra Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından da reddedildiğini açıkladı.

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Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, Fenerbahçe'nin Trabzonspor hakkında yaptığı şikayetin UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu ile UEFA Temyiz Kurulu'ndan sonra Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından da reddedildiğini açıkladı.

Saral, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin 'kumpas' dediği dosyayı esas olarak Trabzonspor hakkında yaptığı şikayet, UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu ile UEFA Temyiz Kurulu'ndan sonra CAS tarafından da reddedilmiştir. Trabzonspor'un emeğinin alın terinin üstüne oturmaya çalışanlar başlarına gelenlerden ibret ders almayanlar, civadan başarıyı ellerinde tutamazlar" ifadelerini kullandı.

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