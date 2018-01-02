Trabzonspor, Anorthosis formasu giyen Shehu Abdullahi'nin peşine düştü

BORDO-Mavililer, stoper transferine odaklandı. Listenin ilk sırasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Anorthosis’in formasını giyen Nijeryalı Shehu Abdullahi bulunuyor. 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşında oyuncunun devre arasında 500 bin euroya satışa sunulacağı kaydedildi.

3 ADAY DAHA BULUNUYOR

Genç oyuncu, hem ön libero hem de stoper mevkilerinde görev alabiliyor. Abdullah bu sezon Anorthosis ile 15 maçta forma giydi ve sadece 2 asist yaptı. Fırtına’nın diğer stoper adayları arasında, Yunanistan’da Panathinaikos forması giyen Rodrigo Moledo, Napoli’den Vlad Chiriches ve Marsilya’dan Doria yer alıyor.

Akşam