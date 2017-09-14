Trabzonspor Basketbol Kulübü olağanüstü genel kurul kararı aldı
Trabzonspor Basketbol Kulübü'nde olağanüstü genel kurul kararı alındı.
Trabzonspor Basketbol Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, 16 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da Kadir Özcan Gençlik ve Geliştirme Merkezi’nde Olağanüstü Genel Kurul yapılacağı belirtildi.
Kongrede mevcut başkan Abiş Hopikoğlu’nun tek aday olduğu, Yönetim Kurulu’nda bazı değişiklikler olacağı ve bu nedenle Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığı belirtildi.
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