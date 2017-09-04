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Trabzonspor bir kez daha Junuzovic'in transferi için harekete geçti

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, transfer için yurt dışı turuna çıktı. Yanal'ın özellikle stoper mevki için oyuncu izlediği öğrenilirken, burada Zlatko Junuzovic ile de bir görüşme yaptığı iddia edildi.

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Junuzovic'i çok isteyen tecrübeli teknik adamın Başkan Muharrem Usta'ya bu transfer için son bir girişim daha yapılmasını talep ettiği vurgulandı. Bunun üzerine Avusturyalı 10 numara için Alman ekibi Werder Bremen'in kapısını tekrar çalan bordo-mavililer, bu transfer için kesenin ağzını iyice açtı.
 
6 MİLYON EURO BONSERVİS
 
Kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncu için 6 milyon euro bonservis bedeli öneren Karadeniz ekibi, Junuzovic'e de yıllık 2.5 milyon euro'luk cazip bir teklif sundu. Bu öneri karşısında hem Werder hem de Junuzovic'in olumlu bir tavır ortaya koyduğu öğrenildi. Alman ekibinin 1 yıl sonra bedavaya gidecek 29 yaşındaki yıldızını satıp önemli bir gelir elde etmeyi planladığı, Junuzovic'in de bu rakamı geri çevirmek istemediği belirtildi. Trabzonspor kısa sürede transferi bitirmeyi hedefliyor. (Fotomaç)

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