Trabzonspor Cafer Tosun'la masaya oturuyor
Trabzonspor yönetimi, kadro dışı bırakılan Cafer Tosun'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta'nın "Araya menajer sokuyor. Koskoca Trabzonspor onun menajerini bekliyor" ifadelerini kullandığı Cafer Tosun konusunda yeni gelişmeler yaşandı.
Bordo mavili yönetimin genç futbolcu ile yapılan ilk görüşmeler sonucunda pürüzlerin giderildiği öğrenildi. 17 yaşındaki futbolcuyla yönetimin 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
(haber61.net)
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