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Trabzonspor Orellana ile anlaşmak üzere

Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalmasından sonra o bölgeye takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Orellana ile söz kesti.

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Trabzonspor Celta Vigo'dan ayrılmak isteyen Şilili 10 numara Fabian Orellana ile ilgileniyor. Sağ kanatta da oynayabilen oyuncunun menajerlerinin Bordo- Mavili yönetime olumlu yanıt verdiği bildirildi.
 
Piyasa değeri 6 milyon euro olan 30 yaşındaki oyuncunun menajeriyle iletişime geçildiği bonservis bedelinde indirim olmazsa kiralama yolunun seçileceği öğrenildi.

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