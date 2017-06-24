Trabzonspor Evgen Khacheridi için girişimlere başladı
Bordo-Mavililer, kulübünün sözleşme yenileme teklifinin ardından kafası karışan Serdar Taşçı’nın alternatifini buldu. Trabzonspor, Serdar’ın yerine Dinamo Kiev’in 1.98 boyundaki dev stoper Evgen Khacheridi için çalışmalara başladı.
Trabzonspor, 3 yıllık anlaşmaya vardığı Serdar Taşçı transferinde pürüzlerin çıkmasının ardından alternatifini Ukrayna’da buldu. Karadeniz ekibi, kulübü Spartak Moskova’nın hem yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olması hem de sözleşme yenileme teklifi yapması dolayısıyla kafası karışan Serdar Taşçı’nın yerine Dinamo Kiev’in tecrübeli stoperi Evgen Khacheridi’yi düşünüyor. 10 gün sonra sezonu açacak olan Fırtına, oyuncu için çalışmalarına hızla başladı.
Trabzon’a yakın
Dinamo Kiev kulübüyle bayramda transferi bitirmek için görüşme yapacak Başkan Muharrem Usta ve ekibi, Khacheridi’yi Trabzon’a getirmeyi planlıyor.
Ayrıca bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor’dan teklif gelmesi halinde sıcak bakabileceği öğrenildi. Geride kalan sezonda 20 maçta 1 gol kaydeden Khacheridi, Ukrayna Milli Takım formasını da 45 kez giydi.
(Fanatik)
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