Trabzonspor farklı mağlup oldu
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında Trabzonspor'u 106-86 yendi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında Trabzonspor'u 106-86 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Yeşilgiresun Belediyespor, 4. dakikaya 10-4 önde girdi. Ev sahibi ekip, Boyton'un etkili oyunuyla ilk periyodu 28-22 üstün geçti.
İkinci çeyrekte Trabzonspor'un top kayıplarını iyi değerlendiren Yeşilgiresun Belediyespor, 14. dakikada farkı 13 sayıya yükseltirken, devreyi de 52-43 galip durumda kapattı.
Rakibinin oyunu dengelemesine izin vermeyen ev sahibi ekip, son çeyreğe 74-64 önde girerken, son çeyrekte farkı daha da açarak müsabakadan 106-86 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, Yeşilgiresun Belediyespor adına 31 sayı üreten Boyton oldu.
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