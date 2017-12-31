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Trabzonspor farklı mağlup oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında Trabzonspor'u 106-86 yendi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında Trabzonspor'u 106-86 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Yeşilgiresun Belediyespor, 4. dakikaya 10-4 önde girdi. Ev sahibi ekip, Boyton'un etkili oyunuyla ilk periyodu 28-22 üstün geçti.

İkinci çeyrekte Trabzonspor'un top kayıplarını iyi değerlendiren Yeşilgiresun Belediyespor, 14. dakikada farkı 13 sayıya yükseltirken, devreyi de 52-43 galip durumda kapattı.

Rakibinin oyunu dengelemesine izin vermeyen ev sahibi ekip, son çeyreğe 74-64 önde girerken, son çeyrekte farkı daha da açarak müsabakadan 106-86 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, Yeşilgiresun Belediyespor adına 31 sayı üreten Boyton oldu.

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