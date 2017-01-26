Trabzonspor galibiyetle veda etti
Trabzonspor, Konyaspor maçıyla birlikte hem Ziraat Türkiye Kupası'na hem de Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda etti. Trabzonspor'a Konyaspor maçında galibiyeti getiren golü Dame N'Doye attı. İşte Trabzonspor - Konyaspor maçından detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 6. hafta maçında Trabzonspor ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Hüseyin Avni Aker'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 1-0 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 39. dakikada Dame N'Doye attı. Dame N'Doye, böylece Hüseyin Avni Aker Stadı'nda gol atan son isim oldu.
Trabzonspor, bu sonuçla puanını 9'a yükseltti ve grubunu 3. sırada noktaladı. Atiker Konyaspor ise gruptaki ilk mağlubiyetini yaşadı ama 11 puanla ilk sıradaki yerini korudu.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederken, Konyaspor ise Ümraniyespor ile eşleşti.
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