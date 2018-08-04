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Trabzonspor, İstanbul'da Cagliari'ye diş geçiremedi

3 yıl sonra İstanbul'da ev sahibi olarak bir maça çıkan Trabzonspor, hazırlık maçında Cagliari ile golsüz berabere kaldı.

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçına çıkan Trabzonspor, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İtalya Serie A ekibi Cagliari'yi konuk etti. 90 dakikada gol sesi çıkmazken maç 0-0 sona erdi.
 
Karşılaşmaya Esteban, Pereira, Toure, M.Akbaş, Ibanez, Kucka, Onazi, Sosa, A.Ömür, Yusuf, Rodallega 11'i ile başlayan Trabzonspor, 41. dakikada Jose Sosa'nın ayağından bir penaltı kaçırdı.
 
İstanbul'da 3 sezon sonra bir maçta ev sahibi olan Trabzonspor'da taraftarlar takımını yalnız bırakmadı ve Cagliari maçına büyük destek verdi.
 
Hazırlık dönemini kapatan Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos'ta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

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