Trabzonspor Kaan Ayhan için harekete geçti

A Milliler’in Hırvatistan’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11 çıkan 22 yaşındaki Kaan Ayhan, performansıyla dikkati çeken isimlerde oldu.

Sağ bekte görev alan genç futbolcu, Ay-yıldızlı formayı daha önce Hırvatistan karşısında sol bek, İzlanda maçında ön libero, Ukrayna karşısında stoper olarak giyen Kaan, bu kez sağ bekteki performansıyla beğeni topladı.

İLK TEMAS BABASI İLE

Milli maçta gösterdiği performans ile Türkiye’yi kendine hayran bırakan Kaan Ayhan için Trabzonspor adına çalışan menajerler tarafından gece geç saatlerde oyuncunun babası ile ilk irtibat kuruldu ve oyuncunun Trabzon’a gelme durumu soruldu.

TEKLİF HAZIR

Almanya’da Fortuna Düselldorf takımında forma giyen Joker Kaan’a 1-1,5 milyon Euro’luk bir maaş ödemeye hazır olduğunu bildirilen oyuncunun gelmeyi kabul etmesi halinde Bordo Mavililerin Düselldorf’a bir teklif sunacağı öğrenildi.

CEVAP BEKLENİYOR

Transferin son günlerinde atağa geçen Bordo Mavililere nasıl bir cevap geleceği ise büyük bir merak konusu olarak göze çarpıyor. Öte yandan Junuzovic transferi için bir süredir Almanya’da bulunan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’nın duruma göre harekete geçeceği bildirildi. (61saat)