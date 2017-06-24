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Trabzonspor Lucas Leiva transferini bitirmek üzere

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın Brezilyalı ön libero Lucas Leiva'yı çok istediği öğrenildi.

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Trabzonspor orta saha için bir süredir temas halinde olduğu Juraj Kucka'nın transferini sonuçlandırmak için yoğun çaba harcarken, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Bordo-mavililer, Liverpool'da sözleşmesi yenilenmeyen orta saha oyuncusu Lucas Leiva ile görüşmelere başladı. Yönetim bu transferi sonuçlandırması için menajer Ahmet Bulut'a tam yetki verirken, 30 yaşındaki oyuncuyla yapılan ilk görüşmenin istenen şekilde sonuçlanmadığı öğrenildi.

YENİ BİR TEKLİF YAPILACAK

Lucas Leiva'nın yüksek bir rakam talep etmesi nedeniyle transfer görüşmeleri tıkanırken, başkan Muharrem Usta'nın yeni bir teklif hazırlanarak futbolcunun ikna edilmesini istediği öğrenildi. 10 yıl aralıksız olarak Liverpool'da oynayan Leiva ile Galatasaray da uzun süre ilgilenmiş ancak futbolcuyla anlaşamamıştı. Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezon 32 maçta forma giyerken, bir kez ağları havalandırdı.

(Sabah)

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