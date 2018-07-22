Trabzonspor, Majid Hosseini transferini duyurdu
Trabzonspor, Majid Hosseini ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.
Trabzonspor, Majid Hosseini ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin Esteghlal FC ile olan sözleşmesinde yer alan buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanıldığı, resmi olarak Esteghlal FC'ye bildirilmiş olup, futbolcu ile de sözleşme yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.