Trabzonspor, Majid Hosseini transferini duyurdu

Trabzonspor, Majid Hosseini ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin Esteghlal FC ile olan sözleşmesinde yer alan buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanıldığı, resmi olarak Esteghlal FC'ye bildirilmiş olup, futbolcu ile de sözleşme yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla."