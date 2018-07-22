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Trabzonspor, Majid Hosseini transferini duyurdu

Trabzonspor, Majid Hosseini ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.

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Trabzonspor, Majid Hosseini ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin Esteghlal FC ile olan sözleşmesinde yer alan buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanıldığı, resmi olarak Esteghlal FC'ye bildirilmiş olup, futbolcu ile de sözleşme yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır. 

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla."

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