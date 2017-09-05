Trabzonspor, Marsilya'nın Slovak yıldızı Tomas Hubocan'a teklif yaptı

Milli maç arasında Avrupa seferine çıkan teknik direktör Ersun Yanal, rotasını yeniden Slovakya'ya çevirdi. Bordo-mavili hocanın Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Tomas Hubocan'ı gündemine aldığı belirtildi. Yanal'ın Slovakya'nın Slovenya ile oynadığı ve 1-0 yendiği maçı izlediği, bu karşılaşmada 90 dakika görev yapan tecrübeli futbolcuyu beğendiği belirtildi. Yanal'ın bizzat görüştüğü Hubocan'a ve kulübüne hemen resmi teklif de iletildi.

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Esas mevkii stoper olmasına rağmen, savunmanın sağında ve solunda da oynayabilen 31 yaşındaki Hubocan için yapılan resmi teklifin 2 milyon euro olduğu, Marsilya'nın bu öneriyi kabul etme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Bu arada bordo-mavili kulüp, Slovakya Milli Takımı formasını 46'sı ilk 11'de olmak üzere 50 kez giyen Hubocan'ı ikna etmek için ise Durica başta olmak üzere Kucka ve Bero'dan da yardım istedi. Bordo-mavili yöneticiler de FOTOMAÇ'a, Tomas Hubocan ile ilgilendiklerini doğruladı.