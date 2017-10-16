Trabzonspor, Michel Preud'la flört halinde

Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında tarihi bir yenilgi yaşayan Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal dönemi kapandı.

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında bu gelişmenin sinyallerin sinyalini veren Yanal’ın uzun süredir kendisine destek çıkan başkan Usta’yı daha fazla zor durumda bırakmak istemediği belirtilirken, yönetimin de camianın tansiyonunu düşürmek adına değişim formülüne artık sıcak baktığı kaydedildi. Yeni yeni direktör için adaylar da kısa sürede belli oldu.

İLK ADAY ÇALIMBAY

Milliyet'in haberine göre; Yanal sonrası senaryolar içinde yeni teknik direktör adayları arasında en kuvvetli olasılığın Rıza Çalımbay olduğu, alternatifin ise eski hocalardan, alt yapının emektarı Sadi Tekelioğlu olduğu bildirildi.