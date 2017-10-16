Trabzonspor, Michel Preud'la flört halinde
Ersun Yanal'la yollarını ayıran Trabzonspor, Belçikalı teknik adam Michel Preud'la ilgileniyor.
Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında tarihi bir yenilgi yaşayan Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal dönemi kapandı.
Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında bu gelişmenin sinyallerin sinyalini veren Yanal’ın uzun süredir kendisine destek çıkan başkan Usta’yı daha fazla zor durumda bırakmak istemediği belirtilirken, yönetimin de camianın tansiyonunu düşürmek adına değişim formülüne artık sıcak baktığı kaydedildi. Yeni yeni direktör için adaylar da kısa sürede belli oldu.
İLK ADAY ÇALIMBAY
Milliyet'in haberine göre; Yanal sonrası senaryolar içinde yeni teknik direktör adayları arasında en kuvvetli olasılığın Rıza Çalımbay olduğu, alternatifin ise eski hocalardan, alt yapının emektarı Sadi Tekelioğlu olduğu bildirildi.
'TEKLİF YOK' DEDİ, SİNYALİ VERDİ
Trabzonspor'da yeni hoca adayları arasında gösterilen Rıza Çalımbay'dan açıklama geldi.
Tecrübeli teknik adam, "Trabzonspor ile anlaştığım sadece söylenti. Trabzonspor'dan şu ana kadar bir teklif almadım. Görüşmem de olmadı. Trabzonspor'un durumu beni korkutmuyor. Kadro yapısı gayet iyi. Zaten kariyerimde aldığım takımlar genelde zor durumdaydı" dedi.
Kasım ayında Azerbaycan'la sözleşmesi biten Robert Prosinecki de öne çıkan adaylardan.Fanatik'te yer alan habere göre; Hezimet yaşanan Akhisar mücadelesinden sonra Bordo-Mavili ekibin kurmaylarının yerli çalıştırıcı üzerinde fikir birliği yaptığı, bunu da bugünkü toplantıda Usta’ya aktaracağı belirtildi.
Yöneticilerin Fatih Terim isminde de kararlı olduğu ve “Yabancı hocanın kadroyu, Trabzon’u, ligi tanıması çok zaman alır. Bu da bize yeni handikaplar yaratır. İhtiyacımız olan, deneyimli, kadroyu çekip çevirecek bir enerjidir. Fatih Terim de bunun için en iyi seçenek olur” görüşünü paylaştığı vurgulandı.
Atiker Konyaspor'un mevcut teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay da öne çıkan isimlerden.
Trabzonspor'da Belçikalı teknik adam Michel Preud'homme'un takımın başına gelmesi ise sürpriz olmaz.
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